Илья Воробьев: немного переудалялись в игре со швейцарцами

Главный тренер сборной России по хоккею с шайбой Илья Воробьев похвалил свою команду после победного матча чемпионата мира против швейцарских хоккеистов. Также он рассказал, какие советы дает лучшему бомбардиру россиян Никите Кучерову во время игр.

"Немного переудалялись мы, а так – рабочая, командная победа. Ребята сегодня молодцы, отработали", – цитирует Воробьева РИА Новости.

Также он поделился мнением, почему соперники пытаются провоцировать Никиту Кучерова. "На то он и звезда, очень хороший игрок. Его пытаются вывести из себя, бить. Мы говорим на лавке, чтобы он держался", – заявил наставник российской сборной.

Напомним, что команда России обыграла хоккеистов Швейцарии со счетом 3:0, одержав шестую победу на турнире.