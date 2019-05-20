В Уганде перевернулась лодка: два человека погибли, более 30 пропали без вести

В воскресенье, 19 мая, на озере Альберт, расположенном на западе Уганды, перевернулась лодка. В результате ЧП два человека погибли и более 30 пропали без вести. О происшествии сообщило местное издание Daily Monitor.

Как уточняется, на лодке с мотором перемещались игроки местной футбольной команды и их болельщики. По словам очевидцев, в момент опрокидывания в лодке могло быть более 50 человек.

Лодка перевернулась на расстоянии около 300 метров от места посадки. По предварительным данным, причиной ЧП могли стать перегруз и погодные условия. Вскоре после отплытия лодки начался сильный ветер, появились волны, передает РИА Новости.

Тела двух человек удалось обнаружить почти сразу после происшествия. Местные жители спасли 20 человек. Всех пострадавших отправили в медицинские центры. Как рассказывает женщина, выжившая в инциденте, в лодке была пробоина, через которую поступала вода.

Местный телеканал NTVUganda, ссылаясь на правоохранителей, рассказывает о 16 пропавших без вести. При этом 32 пассажирам удалось спастись и добраться до берега самостоятельно.