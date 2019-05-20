В Париже задержали мужчину с выдвижными лезвиями в рукавах

В эти выходные перед началом акции "желтых жилетов" в Париже неподалеку от вокзала Сен-Лазар правоохранители задержали молодого человека в костюме с выдвижными лезвиями в рукавах. О происшествии сообщило местное издание Le Point.

Внимание полицейских привлекли внешний вид и поведение 27-летнего мужчины. Правоохранители патрулировали квартал рядом с вокзалом Сен-Лазар, где собираются "желтые жилеты". Увидев сотрудников полиции, мужчина ускорил шаг, но его быстро задержали.

В процессе обыска у мужчины обнаружили спрятанные под курткой устройства для выпуска лезвий ножей длиной в 30 сантиметров, закрепленные на предплечьях. При задержании Тома Ж. сообщил, что его самодельное оружие нестабильно, поэтому полицейским пришлось проявлять бдительность, чтобы мужчина никого не поранил. Согласно данным протокола задержания, у молодого человека был военный рюкзак, на нем были черная маска, солнцезащитные очки и черный капюшон.

Как уточняет газета Le Parisien, молодой человек – давний фанат манги и косплея. Такого рода устройства с выдвижными лезвиями выполнены в стилистике компьютерной игры Assassin's Creed, передает РИА Новости.

Ранее задержанного уже привлекали к ответственности за ношение оружия. После задержания мужчину заключили под стражу. В конце мая он планировал проходить тестирование, чтобы получить должность помощника по безопасности в полиции. Теперь ему вряд ли удастся стать полицейским. В Пятой республике при отсутствии законных оснований ношение оружия категории D (к ней относится холодное оружие) карается лишением свободы на срок до одного года и штрафом в размере 15 тысяч евро.