Тарасенко помог "Сент-Луису" разгромить "Сан-Хосе" в пятой игре полуфинала Кубка Стэнли

В Сан-Хосе завершилась пятая игра полуфинальной серии Кубка Стэнли между местными "акулами" и "Сент-Луис Блюз". Гости одержали убедительную победу над хозяевами льда со счетом 5:0. Форвард "блюзменов" Владимир Тарасенко набрал три очка.

Россиянин записал на свой счет один гол и две результативные передачи. Главным же героем встречи стал Джейден Шварц, оформивший хет-трик. Еще одну шайбу забросил Оскар Сундквист. Вратарь Джордан Биннингтон сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Vladimir Tarasenko is the first player in @StLouisBlues history to score a penalty-shot goal in the #StanleyCup Playoffs. #NHLStats pic.twitter.com/dWwd61481E