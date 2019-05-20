Евролига. Форвард ЦСКА Клайберн стал самым ценным игроком "Финала четырех"

Нападающий московского ЦСКА Уилл Клайберн был признан самым ценным игроком "Финала четырех" баскетбольной Евролиги. Армейский баскетболист получил приз сразу после победного матча над турецким "Анадолу Эфес".

Клайберн в решающей встрече набрал 20 очков, сделав пять подборов и отдав две передачи. В полуфинале против испанского "Реала" американский баскетболист 18 очками помог ЦСКА одолеть "Королевский клуб". Кроме того, в матче с мадридской командой он сделал пять подборов, отдал одну передачу и совершил один перехват.

Напомним, что ЦСКА в финале Евролиги победил "Анадолу Эфес" со счетом 91:83, в четвертый раз в российской истории став победителем турнира.