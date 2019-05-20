Сергей Лазарев улетает в гастрольный тур по России

Российский певец Сергей Лазарев, занявший третье место на конкурсе Eurovision-2019, вернулся из Тель-Авива в Москву и на пресс-брифинге в аэропорту Шереметьево сообщил, что улетает на гастроли уже в ночь на понедельник, 20 мая.

Те несколько часов, которые Лазарев пробудет в Москве, он планирует уделить ребенку и семье.

"Наверное, я вас удивлю, но сегодня в 12 часов ночи меня уже ждут на гастролях", — цитирует слова Сергея Лазарева телеканал "Россия 24".

Как отметил певец, сейчас он будет продолжать работу и свой тур. В ноябре текущего года в Москве и Санкт-Петербурге запланированы сольные концерты Сергея Лазарева, выйдет его новый диск.

Международный песенный конкурс Eurovision-2019 завершился в ночь на 19 мая в Тель-Авиве. Первое место занял Дункан Лоуренс с композицией Arcade, представляющий Нидерланды. По итогам голосования телезрителей и профессионального жюри российский исполнитель Сергей Лазарев с песней Scream занял третье место.