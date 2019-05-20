В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре

В Бразилии 11 человек были убиты во время стрельбы в баре в городе Белен в штате Пара на севере страны. О происшествии сообщило информационное агентство Associated Press.

Власти Бразилии назвали случившееся бойней, не уточняя детали. При этом новостной портал G1, ссылаясь на правоохранителей, сообщает, что огонь по бару открыли семь вооруженных людей. В результате ЧП погибли 11 человек, еще один был ранен.

Представитель штата Пара подтвердила, что произошла бойня. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося, передает РИА Новости.