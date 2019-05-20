Новости Спорт

Все видео этой рубрики
20 мая 201902:25

Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в шестой раз

twitter.com

В заключительном туре чемпионата Испании по футболу "Барселона" на выезде сыграла вничью с "Эйбаром" со счетом 2:2. Дубль в составе "сине-гранатовых" оформил Лионель Месси. Всего в нынешнем первенстве Ла Лиги аргентинец забил 36 мячей, став лучшим бомбардиром турнира.

Второе место разделили Луис Суарес из "Барселоны" и Карим Бензема из "Реала", в активе которых по 21 голу. Отрыв лидера от его ближайших преследователей стал рекордным для чемпионата Испании.

Кроме того, Месси повторил рекорд нападающего "Атлетика" Тельмо Сарры по числу побед в гонке бомбардиров Ла Лиги. У обоих футболистов по шесть таких сезонов.

Напомним, что "Барселона" досрочно выиграла чемпионат страны. Лионель Месси является главным претендентом на получение "Золотой бутсы". Теоретически его может опередить только Килиан Мбаппе из "ПСЖ". Для этого французу необходимо забить пять мячей в последней игре сезона против "Реймса". Сейчас на счету Мбаппе 32 гола.

Сейчас

23:45

Йеменские хуситы планируют атаковать 300 целей саудитов

20:48

Смертельное ДТП в Германии: перевернулся автобус с 74 пассажирами

20:26

Пожарные наглотались дыма: с огнем в Бордо боролись 20 часов

19:38

Моряков с Sea Shark держат в курилках, им нужна медпомощь

19:21

Взрыв у туристического автобуса в Каире: это был тротил

19:07

Макаров открестился от женщины со скандального видео

19:06

Треть Судака осталась без воды

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Евровидение-2019

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин поставил задачу оружейникам

Путин поставил задачу оружейникам

6 часов назад
"Евровидение": победу Лоуренса аннулировать не будут

"Евровидение": победу Лоуренса аннулировать не будут

4 часа назад
Инаугурацию Зеленского предваряет бегство чиновников

Инаугурацию Зеленского предваряет бегство чиновников

4 часа назад
Киселёв: Иран - пороховая бочка, на которую сыплются искры

Киселёв: Иран - пороховая бочка, на которую сыплются искры

4 часа назад
Сборная России взяла верх над швейцарскими хоккеистами на чемпионате мира

Сборная России взяла верх над швейцарскими хоккеистами на чемпионате мира

3 часа назад
Взрыв в Каире: подробности

Взрыв в Каире: подробности

5 часов назад
Долгожданная награда для Делона и заложники "Евровидения"

Долгожданная награда для Делона и заложники "Евровидения"

3 часа назад
Власти Крыма постараются помочь семье Кудуевых

Власти Крыма постараются помочь семье Кудуевых

6 часов назад
Разговор без ограничений: президент пообщался с журналистами и общественниками

Разговор без ограничений: президент пообщался с журналистами и общественниками

4 часа назад
Путин и Помпео не обсуждали Украину

Путин и Помпео не обсуждали Украину

5 часов назад
Баскетболисты ЦСКА стали победителями Евролиги

Баскетболисты ЦСКА стали победителями Евролиги

2 часа назад
Новак: проблемы с "Дружбой" не повлияли на мировой рынок нефти

Новак: проблемы с "Дружбой" не повлияли на мировой рынок нефти

4 часа назад
Борясь с Китаем, США ударили сами по себе

Борясь с Китаем, США ударили сами по себе

3 часа назад
Скандальное видео со Штрахе и блондинкой: явно работали спецслужбы

Скандальное видео со Штрахе и блондинкой: явно работали спецслужбы

5 часов назад
Мигранты устроили сидячую забастовку в парижском аэропорту

Мигранты устроили сидячую забастовку в парижском аэропорту

4 часа назад
Неподалеку от посольства США в Багдаде взорвалась ракета

Неподалеку от посольства США в Багдаде взорвалась ракета

4 часа назад
Россиянин Ларин завоевал золото чемпионата мира по тхэквондо

Россиянин Ларин завоевал золото чемпионата мира по тхэквондо

4 часа назад
Стали известны все четвертьфиналисты группы А на чемпионате мира по хоккею

Стали известны все четвертьфиналисты группы А на чемпионате мира по хоккею

4 часа назад
Политика: Лазарев получил 17 нулей

Политика: Лазарев получил 17 нулей

5 часов назад
Смертельное ДТП в Германии: перевернулся автобус с 74 пассажирами

Смертельное ДТП в Германии: перевернулся автобус с 74 пассажирами

5 часов назад
Противостояние с США: Россия создает Китаю окно возможностей для развития

Противостояние с США: Россия создает Китаю окно возможностей для развития

5 часов назад
Гол Попова принес "Ростову" победу над "Зенитом"

Гол Попова принес "Ростову" победу над "Зенитом"

5 часов назад
Слабоумие и отвага: противодействие "Северному потоку-2" будет продолжено

Слабоумие и отвага: противодействие "Северному потоку-2" будет продолжено

5 часов назад
Надаль стал победителем турнира в Риме

Надаль стал победителем турнира в Риме

5 часов назад
Пожарные наглотались дыма: с огнем в Бордо боролись 20 часов

Пожарные наглотались дыма: с огнем в Бордо боролись 20 часов

5 часов назад
Первый шаг Зеленского: россиян на инаугурацию не пригласили

Первый шаг Зеленского: россиян на инаугурацию не пригласили

6 часов назад
Россияне выиграли медальный зачет чемпионата Европы по самбо

Россияне выиграли медальный зачет чемпионата Европы по самбо

6 часов назад
Порошенко рассказал о самом обидном

Порошенко рассказал о самом обидном

6 часов назад
Макаров открестился от женщины со скандального видео

Макаров открестился от женщины со скандального видео

7 часов назад
Треть Судака осталась без воды

Треть Судака осталась без воды

7 часов назад
Эстония верит в диалог с Россией, но в ПАСЕ ее видеть не хочет

Эстония верит в диалог с Россией, но в ПАСЕ ее видеть не хочет

7 часов назад
Пляжный волейбол. Россиянки обыграли украинок и выиграли этап Мирового тура

Пляжный волейбол. Россиянки обыграли украинок и выиграли этап Мирового тура

7 часов назад
"Краснодар" пробился в Лигу чемпионов, разгромив "Арсенал"

"Краснодар" пробился в Лигу чемпионов, разгромив "Арсенал"

8 часов назад
"Жизнь начинается с зачатия": Патриарх Кирилл назвал аборт убийством

"Жизнь начинается с зачатия": Патриарх Кирилл назвал аборт убийством

8 часов назад
Трефилов привел "Кубань" к бронзе чемпионата России в первом матче после операции

Трефилов привел "Кубань" к бронзе чемпионата России в первом матче после операции

8 часов назад
Мелани Браун потеряла зрение по неизвестной причине

Мелани Браун потеряла зрение по неизвестной причине

8 часов назад
Круг почета завершился для автогонщиков NASCAR дракой

Круг почета завершился для автогонщиков NASCAR дракой

8 часов назад
Новак прокомментировал ситуацию с нефтью

Новак прокомментировал ситуацию с нефтью

9 часов назад
Сбербанк продает свой лучший актив из-за санкций

Сбербанк продает свой лучший актив из-за санкций

9 часов назад
Досрочно и безоговорочно: российские гимнастки выиграли чемпионат Европы

Досрочно и безоговорочно: российские гимнастки выиграли чемпионат Европы

9 часов назад
Отмена национализации "Приватбанка" обжалована кабмином Украины

Отмена национализации "Приватбанка" обжалована кабмином Украины

10 часов назад
Сирийские военные ответили на нарушение перемирия террористами

Сирийские военные ответили на нарушение перемирия террористами

10 часов назад
"Все только начинается": Портнов вернулся в Киев

"Все только начинается": Портнов вернулся в Киев

10 часов назад
Греф рассказал о воровстве в Сбербанке

Греф рассказал о воровстве в Сбербанке

10 часов назад
Пережившие динозавров: опровергнуты несколько гипотез о происхождении и развитии постельных клопов

Пережившие динозавров: опровергнуты несколько гипотез о происхождении и развитии постельных клопов

13 часов назад
В России назвали самые продаваемые машины с "механикой"

В России назвали самые продаваемые машины с "механикой"

14 часов назад
Остров любви: что купить на Сейшелах по цене двушки в Москве

Остров любви: что купить на Сейшелах по цене двушки в Москве

15 часов назад
Нина Шацкая споет в Доме музыки о весне и любви

Нина Шацкая споет в Доме музыки о весне и любви

17.05.2019 21:38
Вышел первый трейлер многосерийной драмы "Зулейха открывает глаза"

Вышел первый трейлер многосерийной драмы "Зулейха открывает глаза"

17.05.2019 14:02
Оркестр Когана исполнит произведения Брукнера и Малера

Оркестр Когана исполнит произведения Брукнера и Малера

17.05.2019 10:57
Подвиг безымянного солдата: смотрите трейлер фильма "Красный призрак"

Подвиг безымянного солдата: смотрите трейлер фильма "Красный призрак"

16.05.2019 13:05
Пианисты-виртуозы Чано Домингес и Стефано Боллани выступят в Доме музыки

Пианисты-виртуозы Чано Домингес и Стефано Боллани выступят в Доме музыки

16.05.2019 12:51