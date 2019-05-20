Военные США и коалиции не пострадали в результате взрывов в Багдаде

Военнослужащие США и международной коалиции не пострадали в результате взрывов, которые прогремели неподалеку от посольства Соединенных Штатов в Багдаде. Об этом сообщают представители Центрального командования США (CENTCOM).

Как уточняется в сообщении, власти США известили о взрывах в международной зоне ("зеленая зона") вблизи здания посольства Штатов в Багдаде 19 мая. Жертв среди военнослужащих США и международной коалиции нет, передает РИА Новости. В настоящее время силы безопасности Ирака расследуют инцидент.

19 мая недалеко от посольства США, находящегося в правительственной "зеленой зоне" в центре Багдада, взорвались реактивные снаряды. В охраняемой международной зоне Багдада расположены посольства и правительственные здания.