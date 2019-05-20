Парламент Австрии: антироссийские санкции бесполезны и наносят ущерб Европе

Антироссийские санкции наносят серьезный ущерб Европе и не принесли желаемого результата. Об этом в интервью изданию Kurier заявила депутат Национального совета Австрии Ангелика Винциг.

Как отмечает Винциг, для многих государств Евросоюза ситуация стала "экономическим шпагатом" между санкциями против Российской Федерации и ответными мерами, принятыми Москвой. "Экономические санкции наказывают не тех", — подчеркивает депутат парламента Австрии.

Также она добавила, что Западу изначально следовало не вводить антироссийские санкции, и искать другие политические решения международных проблем.

По мнению Винциг, именно из-за санкций Россия улучшила сотрудничество с Китаем, который заменил своей продукцией многие европейские товары на российском рынке.

Политик также прокомментировала заявления некоторых кандидатов в Европарламент, призывающих остановить "Северный поток – 2", подчеркнув, что Европа нуждается в запуске этого проекта, так как у Евросоюза просто нет другой альтернативы поставок.

Отношения России и ряда стран Запада значительно ухудшились в связи с ситуацией вокруг Крыма и на Украине. Обвинив Россию во вмешательстве, Запад ввел против нее санкции. 6 августа 2014 года Россия приняла ответные меры и взяла курс на импорозамещение. От введения Москвой продуктового эмбарго зарубежные страны ежегодно теряют порядка 8,3 миллиарда долларов.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Окончание строительства ожидается в 2019 году. Газопровод будет проходить через исключительные экономические зоны или территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Оператору проекта – компании Nord Stream 2 AG – осталось получить разрешение на строительство только от Дании, напоминает РИА Новости.