Димитрис Итудис: ЦСКА справился со всеми трюками соперников

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис сообщил, за счет чего армейцы добились победы в "Финале четырех" Евролиги. Также греческий специалист поблагодарил болельщиков красно-синих, которые помогли команде завоевать почетный трофей.

"Игроки жертвовали собой, своим свободным временем, полностью отдавались делу, терпели критику и в "Финале четырех" справились со всеми трюками соперников… В третьей и четвертой четвертях финального матча мы сконцентрировались на защите и спокойно довели игру до победы", – цитирует Итудиса Sportbox.ru.

Отдельно наставник ЦСКА поблагодарил болельщиков команды. "Огромное спасибо всем, кто внес вклад в нашу победу. Попасть сюда из Москвы непросто – и поэтому я очень благодарен нашим болельщикам, которые верят в нас", – заявил грек.

Напомним, что ЦСКА в финале Евролиги победил "Анадолу Эфес" со счетом 91:83, вернув себе спустя три года звание сильнейшей команды Европы.