Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Рабинович сравнил МВФ с доктором, который должен вылечить экономику Украины. Но сотрудничество с МВФ Украине не помогло, а только ухудшило ситуацию в стране. Политик отмечает, что увеличивается сырьевая составляющая экономики, темпы роста ВВП уничтожены, трудовая миграция достигла невиданных размеров, объемы иностранных инвестиций опустились до уровня 90-х годов и продолжают снижаться. Как подчеркнул Рабинович, при этом в течение ближайших пяти лет Киев должен будет выплатить МВФ порядка 10 миллиардов долларов.
По словам депутата, украинцы не хотели брать у МВФ такую сумму, а кредиты были навязаны действующим президентом страны Петром Порошенко. Именно при Порошенко сам Международный валютный фонд признал Украину одной из самых коррумпированных стран мира, напоминает РИА Новости.
На протяжении последних пяти лет государства Запада называли Украину "форпостом демократии", а на деле за все это время Киев получил лишь старое оружие и списанную военную технику по очень высоким ценам, а также огромные долги.
Поэтому Вадим Рабинович обращается к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от сотрудничества с МВФ, а МВФ предлагает покинуть страну.
В декабре 2018 года совет директоров МВФ утвердил новую кредитную программу stand-by для Украины, по которой Киев получит 3,9 миллиарда долларов. Программа будет реализована в течение 14 месяцев. При этом по решению МВФ 1,4 миллиарда долларов были выплачены Украине в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров.
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