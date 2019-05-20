Бывший канцлер Австрии: Себастьян Курц должен уйти в отставку

Канцлер Австрии Себастьян Курц должен уйти в отставку из-за набирающего обороты политического скандала. Об этом заявил бывший глава правительства страны Кристиан Керн.

По его словам, Курц обязан нести ответственность за действия своих подчиненных.

Поводом для скандала стала видеозапись, сделанная на Ибице в 2017 году. На ней теперь уже экс-вице-канцлер и лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждают вместе с помощником тайную сделку. Ее планировали заключить с некоей русскоговорящей женщиной. Речь шла о покупке издания Kronen Zeitung и информационной поддержке избирательной кампании АПС перед парламентскими выборами.

Себастьян Курц, увидев запись, объявил о прекращении сотрудничества с Партией свободы в коалиционном правительстве. Страну теперь ждут досрочные выборы, а в отношении Штрахе не исключено уголовное разбирательство, передает телеканал "Россия 24".