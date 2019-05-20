Тренер сборной Швейцарии: в матче с Россией мы попали под грозу

Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер прокомментировал поражение своей команды на групповом этапе чемпионата мира от российских хоккеистов. По его словам, с россиянами очень тяжело играть, потому что в их составе собраны суперзвезды.

"Первые 10 минут соперник создавал нам много проблем своей скоростью, мы постоянно теряли шайбу... Это невероятно крутая команда, возможно, самая мастеровитая, в которой собраны многие суперзвезды. Но я горжусь. Мы попали под грозу, но закончили первый период неплохо, уступали 0:1", – приводит слова Фишера Чемпионат.com.

Также он отметил вратаря сборной России Александра Георгиева, который "сыграл очень хорошо". "К сожалению, мы так и не смогли забить гол, который позволил бы нам вздохнуть", – добавил специалист.

Напомним, что сборная России обыграла швейцарцев со счетом 3:0 и за тур до окончания группового этапа продолжает возглавлять турнирную таблицу.