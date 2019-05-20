Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала трех лучших хоккеистов пятой встречи полуфинальной серии Кубка Стэнли между "Сан-Хосе Шаркс" и "Сент-Луис Блюз". Российский нападающий "блюзменов" Владимир Тарасенко стал второй звездой дня, набрав 3 (1 гол + 2 передачи) очка.

Первой звездой признан Джейден Шварц, оформивший в матче с "акулами" хет-трик. Тройку лучших замкнул вратарь "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон. Он сумел отстоять свои ворота в неприкосновенности, отразив 21 бросок.

Напомним, что "блюзмены" в гостях разгромили "Сан-Хосе" со счетом 5:0 и вышли вперед в серии до четырех побед – 3:2.