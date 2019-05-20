Александр Георгиев: приятно выиграть и не пропустить – это заслуга ребят

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России обыграла команду Швейцарии со счетом 3:0. Голкипер российской национальной команды Александр Георгиев поделился впечатлениями от игры.

"Очень приятно выиграть и не пропустить. Это больше заслуга ребят, они мне помогали. Победили, и это главное, – приводит слова Георгиева пресс-служба ФХР. – Была упорная борьба. Да, схватили удаления, но, тем не менее, здорово, что выстояли. У соперника тоже были шансы, парни перетерпели".

"Удаление? Мне попали в шлем, из него отлетели заклепки. Я пытался обратить внимание судьи на то, что не могу продолжать игру. Пришлось снять маску. Рефери меня не услышал, и дал удаление. Ничего страшного — ребята выстояли и справились хорошо", – подытожил Георгиев.

Напомним, сборная России одержала шестую победу кряду и с 18 очками лидирует в турнирной таблице. В заключительном матче группового этапа россияне 21 мая сыграют со шведами.