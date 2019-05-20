В Ереване сторонники главы правительства заблокировали суды

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна сегодня утром заблокировали здания судов в Ереване и других городах страны.

Накануне суд общей юрисдикции Еревана решил освободить из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна, которого обвиняют в свержении конституционного строя. После этого премьер-министр Никола Пашинян пообещал 20 мая объявить о втором — "самом важном этапе армянской революции". Он также призвал граждан заблокировать работу судов, передает "Интерфакс".

В свою очередь президент Армении Армен Саркисян обратился к гражданам с послание, в котором призвал сохранять "трезвость и толерантность". При этом он добавил, что происходящие в республике "демократические процессы необратимы, и ни у кого не должны вызывать сомнения".

Дело в отношении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна возбуждено в связи с событиями 2008 года, когда Кочарян готовился передать полномочия победившему тогда на выборах Сержу Саргсяну. Сторонники еще одного кандидата Левона Тер-Петросяна, несогласные с результатами голосования, устроили акции протеста. В ходе разгона демонстрантов погибли 10 человек, более 250 получили ранения.