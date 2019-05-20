Бэйл летом покинет "Реал". Валлиец хочет компенсацию

Форвард футбольной сборной Уэльса и мадридского "Реала" Гарет Бэйл впал в немилость главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана. Игрок, чей трансфер был одно время рекордным в мировом футболе, скорее всего, покинет "Королевский клуб" летом и наверняка бесплатно.

После того, как стало известно, что Бэйл больше не нужен Зидану, французский тренер заявил: "Я должен двигаться день за днем и принимать решения. И когда есть что-то, что мне не нравится или не подходит мне, я должен сделать то, что считаю лучшим. Это может быть трудно для игрока, который много выиграл здесь. Я не знаю, что произойдет, честно. Но я рассчитывал на других игроков в последнее время, это ясно с моей стороны".

При этом, ряд испанских изданий сообщили, что руководство "Реала" даже готова в случае с Бэйлом отказаться от какой-либо финансовой компенсации и может отпустить футболиста, у которого действующий контракт до 2022 года, на правах свободного агента, то есть бесплатно.

Сам Бэйл, между тем, по сообщениям инсайдеров из команды, сообщил своим партнерам в раздевалке, что просто так не уйдет и рассчитывает получить 51 млн евро, которые ему должны были выплатить по условиям контракта. Интересно в этой связи, как боссы "Реала" выкрутятся из этой ситуации. В случаях с досрочным увольнением тренеров футбольный клубы, как правило, выплачивают компенсацию.