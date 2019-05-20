"Борнмут" заплатил 14,8 млн евро за переход защитника "Бристоля"

Левый защитник "Бристоля" Ллойд Келли продолжит карьеру в "Борнмуте". Английский футболист, которому осенью исполнится 21 год, подписал долгосрочное соглашение с клубом из графства Дорсет.

Подробности контракта защитника с "Вишнями" не сообщаются, также не разглашаются подробности перехода. Однако по данным авторитетного издания transfermarkt.de, "Борнмут" заплатил за трансфер игрока 14,8 миллиона евро.

Rise and shine 🌅



Start your Sunday with exclusive access of @lloydkelly4's first day at Vitality Stadium!



👀 Access all areas 👀 #afcb 🍒 pic.twitter.com/vcXv9v9D4T — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) 19 мая 2019 г.

Напомним, Келли в составе "Бристоля", выступающего в чемпионшипе, в текущем сезоне принял участие в 34 играх во всех турнирах и забил один мяч. "Борнмут" же по итогам английской премьер-лиги с 45 очками занял 14-е место в турнирной таблице.