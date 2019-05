"Борнмут" заплатил 14,8 млн евро за переход защитника "Бристоля"

Левый защитник "Бристоля" Ллойд Келли продолжит карьеру в "Борнмуте". Английский футболист, которому осенью исполнится 21 год, подписал долгосрочное соглашение с клубом из графства Дорсет.

Подробности контракта защитника с "Вишнями" не сообщаются, также не разглашаются подробности перехода. Однако по данным авторитетного издания transfermarkt.de, "Борнмут" заплатил за трансфер игрока 14,8 миллиона евро.

