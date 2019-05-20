Хачанов поднялся на 12-ю строчку в рейтинге ATP, Медведев – 14-й

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию рейтинга организации. Лучший из россиян Карен Хачанов поднялся с 13-го на 12-е место, на его счету 2800 баллов.

Еще один россиянин Даниил Медведев остался на 14-й строчке (2505), а Андрей Рублев (696) опустился с 76-го на 79-е место. Лидером рейтинга АТР по-прежнему является серб Новак Джокович (12355).

Далее идут испанец Рафаэль Надаль (7945), швейцарец Роджер Федерер (5960), австриец Доминик Тим (4845) и немец Александр Зверев (4080). Также в десятку попали грек Стефано Циципас (3790), японец Кэй Нисикори (3860), южноафриканец Кевин Андерсон (3745), аргентинец Хуан-Мартин Дель Потро (3235) и американец Джон Изнер (2940).