Губернатор лично проверил снос "формальдегидных домов" в Березниках

Глава региона лично проверил устранение нарушений при сносе "формальдегидных домов" в городе Березники. Туда губернатор Максим Решетников отправился в рамках рабочей поездки. В программе визита также контроль результатов укрупнения муниципалитетов региона и возведения жилья для переселенцев зоны провалов, сообщает ГТРК "Пермь".

Грустный пейзаж открылся перед инспецией в районе сноса "формальдегидных домов". Картина дополнилась и жалобами от граждан в социальных сетях из-за того, что подрядчик не вывозил мусор, а просто закапывал его на месте. К этой проблеме глава региона привлек сотрудников Природнадзора. Им дано поручение исправить ситуацию. "Проверьте почву в нескольких местах. Здесь нужно пробуриться", — заявил Максим Решетников.

Напомним, коттеджный поселок "Усольский-2" в Березниках возвели для расселения жителей из аварийной зоны. На проект потратили более 1,3 миллиарда рублей. После завершения строительства специалисты зафиксировали в домах превышение концентрации формальдегида почти в 50 раз. Причиной стало низкое качество утеплителей, минваты и цементно-стружечных плит.

За всю историю существования Орлинской школы капремонт здесь не проводился ни разу. Однако сейчас о протекающей крыше Максим Решетников рассказали скорее с оптимизмом. Деньги на ремонт выделили только после того, как Усольский район вошел в состав Березниковского городского округа. Это первый результат объединения.

Следующим пунктом поездки стал микрорайон Любимов. Здесь завершилось строительство первой очереди жилья. Двенадцать многоэтажек готовы к проживанию. В микрорайоне уже открыти больницу, детсад, и заложили основание будущей школы. Буквально пару часов назад Александр перебрался в новую квартиру. Соцработник Наталья Шишигина помогла разобрать вещи.

Масштаб строительства лучше всего виден с высоты птичьего полета. Скоро здесь будут возведены дома второй и третьей очереди, всего — семнадцать многоэтажек. По планам, до 2021 году сюда переселятся около 15 тысяч человек.

Как на любой стройке, не все идет гладко. Один из подрядчиков отстает от графика на несколько месяцев. Но еще есть возможность нагнать, когда есть стимул.

"Нужно жестче контролировать подрядчиков. Я уже говорил об этом. Четко обозначить, что за любые отклонения от графика будут наказывать штрафами и санкциями. Но при этом всячески содействовать их работе", — заявил глава Пермского края Максим Решетников.

Благоустройству и качеству строительства в новом микрорайоне уделят особое внимание.