90 секунд - и деньги у мошенников: новая схема кражи денег с карт Сбербанка

Мошенники придумали новый способ хищения денег с банковских карт Сбербанка. Об этом пишет "Коммерсантъ". Схема появилась около года назад, но за последние две недели число обращений в полицию резко возросло.

Алгоритм очень прост: мошенник подходит к терминалу и выбирает какую-либо операцию, не вставляя карту. При этом операцию он не завершает. Когда к банкомату походит новый клиент, вставляет свою карту и вводит пин-код, то деньги списываются уже с него.

Это происходит из-за того, что тайм-аут в банкоматах Сбербанка составляет 90 секунд. После этого операция прерывается.

В самом Сбербанке проблемы не видят. Там заверили, что все системы самообслуживания банка надежно защищены, и посоветовали клиентам изучать информацию на экране банкомата и обращать внимание на подозрительных лиц.

В апреле столичная полиция задержала банду мошенников, которая обокрала сотни москвичей с помощью СМС. Злоумышленники рассылали фейковые сообщения от имени банка о блокировке карты и по телефону получали доступ к личным счетам горожан.