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20 мая 201909:50

Перед инаугурацией Зеленского лестницу в Раду решили пропылесосить

Global Look Press

Возле здания Верховной рады Украины, где в 10 часов начнется инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского, проходят последние приготовления. На лестнице расстелили красную ковровую дорожку и решили ее пропылесосить.

Как сообщает "Интерфакс", на площади Конституции собрались журналисты, участники проекта "Лига смеха", создателем и ведущим которого был Зеленский. Также за ограждением стоят желающие увидеть прибытие новоизбранного президента в парламент. На площади установлен большой экран, на котором будет транслироваться принесения присяги украинским президентом.

К зданию прибывают депутаты, а также представители иностранных государств. На церемонию инаугурации уже приехали предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, а также почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет. В Раде на балконе находится хор имени Веревки, который исполнит государственный гимн.

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