Бокс. Тяжеловес Александр Устинов проиграл третий бой подряд

Российский боксер-тяжеловес Александр Устинов, который ранее владел титулом WBA International, проиграл третий бой подряд. В британском Стивенедже наш спортсмен уступил англичанину Джо Джойсу техническим нокаутом в третьем раунде.

Ранее Устинов проиграл единогласным решением судей Мануэлю Чарру в бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации и техническим нокаутом Майклу Хантеру в поединке за звание чемпиона WBA International.

Поединок Устинов – Джойс прошел в андеркарде титульного боя WBO во втором среднем весе между Билли-Джо Сондерсом и Шефатом Исуфи. Джойс одержал девятую победу в карьере и не имеет поражений.