Ростовский школьник чуть не сорвался со второго этажа во время побега

В Ростове-на-Дону пятиклассник решил сбежать с урока и в результате едва не сорвался со второго этажа. Очевидцы сняли на видео спасение школьника.

Инцидент, как утверждает автор записи, произошел еще 6 мая, но руководство учебного заведение №96 решило не придавать его огласке. Судя по комментариям, учитель опаздывал на урок, а мальчик решил его не дожидаться. Спускаться по лестнице было нельзя — велик риск столкнуться с преподавателем, а потому пятиклассник выбрался через окно и встал ногами на силовой кабель. Последний оказался плохо закреплен, и вскоре школьник уже цеплялся руками за карниз в попытке не упасть на землю.

На помощь беглецу пришли одноклассники — они держали его за руки, пока другие ребята бегали за учителем. Снизу тоже собрались очевидцы, готовясь ловить мальчишку.

"Учитель, который не имел отношения к этому классу, спас ребёнка, но не услышал даже спасибо ни от родителей, ни от директора школы", — отметил автор записи.