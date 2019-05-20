Тема:
Выборы на Украине 27 минут назад
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего объявил о роспуске парламента.
"Я распускаю Верховную раду восьмого созыва. Слава Украине!" — сказал Зеленский в своей инаугурационной речи.
Выборы в Раду должны были состояться в октябре этого года.
Также Зеленский попросил депутатов за два месяца до окончания полномочий принять ряд важных законов, в частности, об отмене депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и "многострадальный избирательный кодекс". Кроме того, он призвал уволить главу Службы безопасности Украины, генпрокурора и министра обороны. "Сделайте это и повесьте медали себе на досрочные парламентские выборы", — сказал он.
Зеленский процитировал президента США Рональда Рейгана, который как-то сказал, что "правительство не решает наших проблем — правительство и есть наши проблемы". После этого Зеленский предложил кабинету министров подать в отставку.
"Я не понимаю, наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда — можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах", — заявил он.
Как сообщает "Россия 24", Зеленский заявил, что считает своей первоочередной задачей прекращение огня в Донбассе и готов добиваться этого любыми средствами. Он подчеркнул, что готов принимать сложные решения и, в случае необходимости, даже пожертвовать должностью — лишь бы на юго-востоке установился мир. Началом диалога, по словам Зеленского, должно стать возвращение всех украинских пленных. Затем новый президент Украины призвал народ к единству. Владимир Зеленский заявил, что каждый украинец несет ответственность за европейский путь страны.
Также в своей речи Зеленский попросил чиновников не вешать его портрет в своих кабинетах.
"Потому что президент — это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза", — сказал он.
Завершилась инаугурация торжественным исполнением гимна, а затем спикер Рады Андрей Парубий сказал: " Спасибо всем, кто принял участие в торжественном заседании. Было весело!". Депутаты в зале засмеялись.
Затем шестой президент Украины вышел на площадь. Народ скандировал "Зеленский!". На площади у Мариинского дворца ему присягнули военные как верховному главнокомандующему Украины.
Ранее по теме
-
Владимир Зеленский принес президентскую присягу51 минута назад
-
Перед инаугурацией Зеленского лестницу в Раду решили пропылесосить1 час назад
-
Совбез ООН проведет экстренное заседание в связи с украинским законом о госязыке4 часа назад
-
Зеленский сегодня официально вступает в должность президента Украины5 часов назад
-
Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ6 часов назад
-
Штаб Зеленского обещает "фишечки" на церемонии инаугурации11 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В Каире взорвался туристический автобус
- Как крадут деньги в терминалах Сбербанка
- Дипломатам было стыдно за Порошенко
- Компания Маска будет судиться с Белым домом
- Сирийские военные ответили на нарушение перемирия террористами
Евровидение-2019
-
Результат не понизил, Россию не подвел: Лазарев об итогах "Евровидения"
- Дункан Лоуренс – победитель конкурса "Евровидение-2019"
- Финал. Полная видеозапись трансляции
Самое читаемое
-
Маленькая дочь мешала личному счастью "мамы в маске"
- "Агрессивная Россия разместилась у баз НАТО": британцы высмеяли своих военных
- Раскрыты страшные подробности падения 2-летней девочки в колодец, заполненный водой
- "Ауди" разорвало пополам от удара об столб. Видео
- Потерявшийся в Новой Москве ребенок найден живым и здоровым
Телеканал "Россия"
-
Вышел первый трейлер многосерийной драмы "Зулейха открывает глаза"
- Тайна смерти и завещания Алексея Булдакова
- "Екатерина": долгожданное продолжение сериала. Скоро!
- "Последняя неделя". Новый сериал в 21.00
Вести.Экономика
-
Торговая война между США и Китаем вызывает отток капитала с развивающихся рынков Азии
- В Конгрессе США потребовали у Трампа доказательств "повышения угрозы со стороны Ирана"
- Самые пьющие страны в мире
- Китай продал наибольший объем гособлигаций США с 2016 года
- Чистый вывоз капитала из России удвоился в январе-апреле
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Микрогибриды, "зеленая волна" и минус 1,4: Audi обновила семейство A4
- В России назвали самые продаваемые машины с "механикой"
- Объявлены комплектации первого кроссовера Haval российского производства
- Volkswagen показал салон и кузов нового Golf VIII
- В России назвали цены на вседорожный "каблук" Renault Dokker Stepway
Недвижимость
-
5 стран с самым доступным жильем у моря
- Раздельный сбор мусора будут стимулировать финансово
- Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен
- Туристам предлагают поселиться в гигантской картофелине
- Самым лучшим небоскребом будущего стал мусорный полигон
- Женщина приютила 60 кошек, теперь ее хотят выселить
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: если вы не достигли успеха в молодости, ждите его после 50 лет
- Голодание против рака: мифы и факты
- Кругом обман: почему паста с углем не отбеливает зубы (и даже вредит им)
- Изжога от кофе: как сделать напиток более мягким?
- Осторожно, газы: неочевидная проблема диет с высоким содержанием белка
Вести в 20.00
-
Фантастические рассказы: Путин об оружии
- Минус Климкин: кто следующий
- Почему ребенка бросили в поликлинике
Вести-Москва
-
Мать бросила дочь в поликлинике ради сожителя
- Водители требуют строже наказывать обочечников
- Сергей Собянин рассказал о новой жизни Капотни
- В "Ночи музеев" участвуют парки, банки и даже рынки
- Съезд ведьм выгнали из музея "Царицыно"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Ультраобработанные продукты способствуют перееданию и набору веса
- Искусственный интеллект идёт на войну
- Рукопись Войнича раскрывает новые тайны
- Новый материал позволяет эффективно добывать уран прямо из морской воды
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом