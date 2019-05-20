20 мая 201911:10
Килиан Мбаппе – лучший футболист французской лиги 1
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом чемпионата Франции по версии Национального союза профессиональных футболистов (UNFP).
Помимо этого, 20-летний форвард также получил награду лучшему молодому игроку турнира. В завершившемся сезоне-2018/19 Мбаппе в составе "ПСЖ" завоевал золотые медали чемпионата. Он принял участие в 28 играх в лиге 1, забил 32 мяча и отдал девять результативных передач.
Лучшим тренером по итогам сезона стал наставник "Лилля" Кристоф Галтье. Под руководством 52-летнего специалиста "доги" стали серебряными призерами чемпионата Франции.
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