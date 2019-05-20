Пьяный селянин без прав сбил преследовавших его инспекторов

Пьяный житель Иркутской области без прав сел за руль Nissan Tiida и устроил погоню с полицейскими, в ходе которой наехал на инспекторов. Камера регистратора зафиксировала попытки стражей порядка остановить нарушителя.

Описанные события произошли поздним вечером в Аларском районе Приангарья. Внимание к себе 32-летний мужчина привлек манерой езды — мимо сотрудников ДПС он пронесся на высокой скорости, а когда те попытались остановить его, вдавил педаль газа в пол.

Остановилась легковушка у запертых ворот в поселке Кутулик, но стоило полицейским покинуть салон, как пьяный нарушитель резко сдал назад, сбил инспекторов и протаранил служебный автомобиль. Впрочем, уехать ему не удалось — пьяного мужчину скрутили, правда, только после стрельбы по колесам.

Пострадавших доставили в больницу, а ранее судимому лихачу выписали несколько штрафов и отправили в изолятор, где он и будет дожидаться окончания расследования уголовного дела по факту применение насилия в отношении представителя власти.