Самарские ученые разработали виброизоляцию для защиты аппаратуры на Марсе

Самарские ученые разработали виброизоляционную защиту для аппаратуры Института космических исследований РАН во время миссии "ЭкзоМарс-2020" на Марс. Разработка имеет сходные свойства с резиной, но при этом является более устойчивой к агрессивной космической среде и радиационному воздействию, сообщает ГТРК "Самара".



"С помощью фурье-спектрометра ФАСТ будет проведен анализ содержания метана в атмосфере Марса. Это поможет нам сделать выводы о возможности существования жизни на планете. Но при этом самому прибору нужна вибрационная защита. Задачу создания необходимой для этого технологии ИКИ РАН поставил перед Самарским университетом", — рассказали в пресс-службе Самарского университета.

Виброизоляция для "ЭкзоМарс-2020" стала уже вторым опытом сотрудничества Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королёва с Институтом космических исследований РАН в рамках проектов по исследованию Марса. В рамках первого этапа миссии "ЭкзоМарс-2016" самарские эксперты обеспечили вибрационную защиту для еще одного прибора - фурье-спектрометра ТИРВИМ.

Напомним, космический аппарат на Марс запустят с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Протон-М". Главная цель миссии — исследование поверхности планеты, ее климата и атмосферы. Аппарат доставит к Марсу посадочную платформу для европейского марсохода.