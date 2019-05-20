"Честь имею!" Первым подал в отставку министр обороны Украины Полторак

На Украине 20 мая вступил в должность новый президент Владимир Зеленский. После присяги украинскому народу новый глава государства сразу объявил о роспуске Верховной Рады.

Кроме того, он призвал кабмин уйти в отставку, а нардепов Рады в течение двух месяцев уволить главу Службы безопасности Украины, генпрокурора и министра обороны.

Уже вскоре после этих слов министр обороны Степан Полторак со словами: " "Честь имею!" сам подал рапорт об отставке, сообщает сайт Gordonua.com.

Копию рапорта глава украинского военного ведомства разместил на своей странице в "Фейсбуке".

Примечательно, что произошло это после того, как Полторак (в числе глав других силовых ведомства уже присягнул на верность новому президенту Украины.