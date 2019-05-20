В Улан-Удэ при демонтаже школы на экскаватор рухнула стена. Видео

Сегодня в Улан-Удэ при демонтаже здания на работающий экскаватор рухнула кирпичная стена.

Инцидент произошел 20 мая при разборке школы №40, признанной ранее аварийной.

Издание "Ариг Ус online" сообщает, ссылаясь на очевидцев, что водитель успел развернуть технику и защититься ей от падающих обломков.

Мужчина не пострадал и продолжил свою работу.