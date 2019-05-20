Тони Кроос продлил контракт с "Реалом" до 2023 года

Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос продлил контракт со "сливочными". Хавбек, отпраздновавший зимой 29-летие, подписал соглашение с "Галактикос", которое рассчитано до 2023 года.

За пять лет в стане мадридцев Кроос завоевал 12 трофеев, среди которых три Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА, а также по разу чемпионат и кубок Испании.

Тони перешел в "Реал" из мюнхенской "Баварии" летом 2014 года за 25 миллионов евро. В составе испанской команды немец принял участие в 233 играх во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 59 результативных передач.