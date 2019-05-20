Пока Зеленский целовал народ в прыжке, Кличко троллил его велосипедом

Утром 20 мая в Верховной раде Украины "было весело". По крайней мере, такими словами спикер Андрей Парубий завершил торжественное заседание парламента, на котором состоялась инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Однако вряд ли с этим согласилось бы большинство депутатов и министров: в своей речи Зеленский предложил кабмину подумать об отставке и заявил о роспуске Верховной Рады.

Вскоре после этих заявлений пошел на выход по собственному желанию (причем, уже после принесения присяги) министр обороны Полторак, а депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука, как сообщают "Украинские новости", пришлось госпитализировать с гипертоническим кризом через боковой выход парламента.

Впрочем, особо чувствительные депутаты такой ход событий предвидели. Так, например, еще накануне инаугурации прощальную песню чиновникам времен Петра Порошенко спел нардеп Верховной рады Сергей Ларин.

В своем "Фейсбуке" он исполнил "Песенку отставного бюрократа" из фильма "Забытая мелодия для флейты", с иронией добавив, что именно она "почему-то" крутилась у него в голове накануне вступления нового президента в должность.

Обратили внимание журналисты и на то, что мэр Киева Виталий Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде.

В своем "Фейсбуке" он опубликовал фото и видео с пояснением, что в этот день на велосипеде было передвигаться по Киеву проще. Однако некоторые пользователи расценили это как троллинг, поскольку сыгранный Зеленским в сериале "Слуга народа" президент Голобородько ездил на работу именно на велосипеде.

Сам же новоизбранный президент пошел на инаугурацию пешком, живо реагируя на приветствия собравшихся за бордюрами украинцев.

Кому-то он жал руки, а для того, чтобы поцеловать одного мужчину, Зеленскому даже пришлось подпрыгнуть.

Не остался незамеченным и призыв нового главы государства к чиновникам не вешать в своих кабинетах его портреты.

"Президент — это не икона, не идол", – сказал Зеленский и предложил чиновникам ставить на рабочих столах фотографии детей и почаще смотреть им в глаза.

В завершении речи он вспомнил и о своем прошлом шоумена, отметив, что в течение этого периода жизни пытался "делать все, чтобы украинцы улыбались" и расценивал это не только как работу, но и как свою "миссию".

Что же касается следующих пяти лет, то в этот период Зеленский пообещал сделать все, чтобы украинцы не плакали, сообщает портал Gordonua.

Впрочем, не обошлось и без неприятных инцидентов. Так, во время инаугурации с церемониальной подушечки, которую держал один из военных почетного караула, упало удостоверение президента Украины.

В комментариях к инциденту одни пользователи расценили это как недобрый знак для нового президента, а кто-то заподозрил, что державший подушечку стряхнул удостоверение – то ли непроизвольно, то ли намеренно.