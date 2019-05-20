Тема:
Выборы на Украине 8 минут назад
Пока Зеленский целовал народ в прыжке, Кличко троллил его велосипедом
Утром 20 мая в Верховной раде Украины "было весело". По крайней мере, такими словами спикер Андрей Парубий завершил торжественное заседание парламента, на котором состоялась инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Однако вряд ли с этим согласилось бы большинство депутатов и министров: в своей речи Зеленский предложил кабмину подумать об отставке и заявил о роспуске Верховной Рады.
Вскоре после этих заявлений пошел на выход по собственному желанию (причем, уже после принесения присяги) министр обороны Полторак, а депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука, как сообщают "Украинские новости", пришлось госпитализировать с гипертоническим кризом через боковой выход парламента.
Впрочем, особо чувствительные депутаты такой ход событий предвидели. Так, например, еще накануне инаугурации прощальную песню чиновникам времен Петра Порошенко спел нардеп Верховной рады Сергей Ларин.
В своем "Фейсбуке" он исполнил "Песенку отставного бюрократа" из фильма "Забытая мелодия для флейты", с иронией добавив, что именно она "почему-то" крутилась у него в голове накануне вступления нового президента в должность.
Обратили внимание журналисты и на то, что мэр Киева Виталий Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде.
В своем "Фейсбуке" он опубликовал фото и видео с пояснением, что в этот день на велосипеде было передвигаться по Киеву проще. Однако некоторые пользователи расценили это как троллинг, поскольку сыгранный Зеленским в сериале "Слуга народа" президент Голобородько ездил на работу именно на велосипеде.
Сам же новоизбранный президент пошел на инаугурацию пешком, живо реагируя на приветствия собравшихся за бордюрами украинцев.
Кому-то он жал руки, а для того, чтобы поцеловать одного мужчину, Зеленскому даже пришлось подпрыгнуть.
Не остался незамеченным и призыв нового главы государства к чиновникам не вешать в своих кабинетах его портреты.
"Президент — это не икона, не идол", – сказал Зеленский и предложил чиновникам ставить на рабочих столах фотографии детей и почаще смотреть им в глаза.
В завершении речи он вспомнил и о своем прошлом шоумена, отметив, что в течение этого периода жизни пытался "делать все, чтобы украинцы улыбались" и расценивал это не только как работу, но и как свою "миссию".
Что же касается следующих пяти лет, то в этот период Зеленский пообещал сделать все, чтобы украинцы не плакали, сообщает портал Gordonua.
Впрочем, не обошлось и без неприятных инцидентов. Так, во время инаугурации с церемониальной подушечки, которую держал один из военных почетного караула, упало удостоверение президента Украины.
В комментариях к инциденту одни пользователи расценили это как недобрый знак для нового президента, а кто-то заподозрил, что державший подушечку стряхнул удостоверение – то ли непроизвольно, то ли намеренно.
Ранее по теме
-
Песков: Путин поздравит Зеленского, когда будут первые успехи8 минут назад
-
"Честь имею!" Первым подал в отставку министр обороны Украины Полторак2 часа назад
-
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду3 часа назад
-
Владимир Зеленский принес президентскую присягу3 часа назад
-
Перед инаугурацией Зеленского лестницу в Раду решили пропылесосить4 часа назад
-
Совбез ООН проведет экстренное заседание в связи с украинским законом о госязыке7 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
- Как крадут деньги в терминалах Сбербанка
- Российская ПВО отразила атаку боевиков на Хмеймим
- Компания Маска будет судиться с Белым домом
- Швеция хочет арестовать Ассанжа
Евровидение-2019
-
Результат не понизил, Россию не подвел: Лазарев об итогах "Евровидения"
- Дункан Лоуренс – победитель конкурса "Евровидение-2019"
- Финал. Полная видеозапись трансляции
Самое читаемое
-
Маленькая дочь мешала личному счастью "мамы в маске"
- "Агрессивная Россия разместилась у баз НАТО": британцы высмеяли своих военных
- Раскрыты страшные подробности падения 2-летней девочки в колодец, заполненный водой
- "Ауди" разорвало пополам от удара об столб. Видео
- Потерявшийся в Новой Москве ребенок найден живым и здоровым
Телеканал "Россия"
-
Вышел первый трейлер многосерийной драмы "Зулейха открывает глаза"
- Тайна смерти и завещания Алексея Булдакова
- "Екатерина": долгожданное продолжение сериала. Скоро!
- "Последняя неделя". Новый сериал в 21.00
Вести.Экономика
-
Huawei отключают от Android
- Доход на одного сотрудника: топ-25 компаний США
- МВФ загнал Украину в долговую яму
- Что может остановить победное шествие рубля?
- Технология 5G: как она изменит нашу жизнь?
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Микрогибриды, "зеленая волна" и минус 1,4: Audi обновила семейство A4
- В России назвали самые продаваемые машины с "механикой"
- Объявлены комплектации первого кроссовера Haval российского производства
- Volkswagen показал салон и кузов нового Golf VIII
- В России назвали цены на вседорожный "каблук" Renault Dokker Stepway
Недвижимость
-
5 стран с самым доступным жильем у моря
- Раздельный сбор мусора будут стимулировать финансово
- Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен
- Туристам предлагают поселиться в гигантской картофелине
- Самым лучшим небоскребом будущего стал мусорный полигон
- Женщина приютила 60 кошек, теперь ее хотят выселить
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: если вы не достигли успеха в молодости, ждите его после 50 лет
- Голодание против рака: мифы и факты
- Кругом обман: почему паста с углем не отбеливает зубы (и даже вредит им)
- Изжога от кофе: как сделать напиток более мягким?
- Осторожно, газы: неочевидная проблема диет с высоким содержанием белка
Вести в 20.00
-
Фантастические рассказы: Путин об оружии
- Минус Климкин: кто следующий
- Почему ребенка бросили в поликлинике
Вести-Москва
-
Коммунальщики проверяют люки в Марьине
- Большое кольцо метро: достроена "Авиамоторная"
- Водители требуют строже наказывать обочечников
- Сергей Собянин рассказал о новой жизни Капотни
- Съезд ведьм выгнали из музея "Царицыно"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Ультраобработанные продукты способствуют перееданию и набору веса
- Искусственный интеллект идёт на войну
- Рукопись Войнича раскрывает новые тайны
- Новый материал позволяет эффективно добывать уран прямо из морской воды
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом