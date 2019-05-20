Российский хавбек "Монако" Александр Головин вошел в сборную 37-го тура лиги 1

В матче 37-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле обыграл "Амьен" со счетом 2:0. Российский полузащитник монегасков Александр Головин забил мяч и отдал результативную передачу, за что вошел в символическую сборную тура.

Помимо 22-летнего россиянина, в сборную тура попали Томаш Коубек ("Ренн"), Хироки Сакаи ("Марсель"), Тило Керер («ПСЖ»), Дамьен Да Сильва ("Ренн"), Юссуф Коне ("Лилль"), Морган Сансон ("Марсель"), Николя Пепе ("Лилль"), Мемфис Депай ("Лион"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ") и Роберт Берич ("Сент-Этьен").

Напомним, "Монако" с 36 очками занимает 16-е место в турнирной таблице. В заключительном туре лиги 1 подопечные Леонарду Жардима 24 мая на выезде сыграют с "Ниццей".