"Не надо нас кушать!": медведица с детенышами наведалась в поселок вахтовиков

Семья белых медведей наведалась в ямальский порт Сабетта, где расположен крупнейший в России завод по производству сжиженного газа. Вахтовики сняли хищников на видео.

Первым в морском порту в ночь на 17 мая появился голодный и тощий медведь, который заглядывал в окна и иллюминаторы. Спустя несколько часов моряки с ледокола сняли медведицу с двумя детенышами, которые раскали в поисках пищи.

"Иди, давай, иди, не надо нас кушать! У нас ничего нет", — уговаривал зверя автор записи.

Хищники, как уточняет РИА Новости, часто заглядывают в Сабетту, а потому для вахтовиков разработаны правила на случай "близкого знакомства". В частности, человек, заметивший медведя, по рации оповещает весь персонал, и на время визита передвижения по вахтовому поселку прекращаются.