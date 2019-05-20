20 мая 201912:55
Начальника полиции из Чехова задержали за мошенничество
Начальника одного из отделов полиции подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
Начальник Столбовского отдела полиции ОМВД России по Чехову Мухтар Джарасов, по данным "МК", был задержан 17 мая на выходе из ресторана в Москве. В заведении он, предположительно, получил около 5 миллионов рублей задатка за оказание неких услуг, всего высокопоставленный страж порядка претендовал на 20 миллионов рублей.
В отношении Джарасова проводится служебная проверка, по результатам которой, как уточнила Петрова, он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к уголовной ответственности.
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