Начальника полиции из Чехова задержали за мошенничество

Начальника одного из отделов полиции подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.

Начальник Столбовского отдела полиции ОМВД России по Чехову Мухтар Джарасов, по данным "МК", был задержан 17 мая на выходе из ресторана в Москве. В заведении он, предположительно, получил около 5 миллионов рублей задатка за оказание неких услуг, всего высокопоставленный страж порядка претендовал на 20 миллионов рублей.

В отношении Джарасова проводится служебная проверка, по результатам которой, как уточнила Петрова, он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к уголовной ответственности.