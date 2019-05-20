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20 мая 201912:59 Анна Балан

Коммунальщики провели проверку в Марьине, где девочка провалилась в дренажную систему

В Марьине проверяют на безопасность дренажную систему после ЧП на детской площадке. В парке маленькая девочка провалилась в колодец и едва не захлебнулась. Крышка люка оказалась не закреплена. Почему так произошло, и что придумали коммунальщики, чтобы предотвратить подобные происшествия?

На этой детской площадке теперь каждый день — отряд проверяющих. Смотрят, чтобы все люки были прочно закрыты.

"То, что случилось — скорее всего, результат вандальных действий. Крышки всегда закрыты, ежедневно у нас совершает обход мастер участка", — говорит заместитель генерального директора эксплуатирующей организации Александр Хабаров.

Снять крышку не так уж и просто. На то, чтобы открутить все болты, даже с помощью шуруповерта, специалисту потребовалось почти 10 минут.

После этого эксперимента версия с вандализмом кажется абсурдной. Причина, по которой двухлетняя девочка на прошлой неделе провалилась в дренажную систему, скорее всего, в другом.

- Сточные воды уходят через трубу и сливаются в дренаж. Когда вода достигает определенного уровня, подъезжает машина, откачивает воду и опять закрывает.

По всей видимости, крышку просто забыли или поленились закрыть как положено, когда из трубы выкачивали воду.

- На тот момент, когда ребенок провалился, эта крышка — она легкая, пластиковая — не была закреплена ничем. То есть, если ее ребенок заденет ногой, она просто сваливается — и все.

В этом мы убедились лично. Когда представитель эксплуатирующей компании поставил ногу на крышку люка, она сразу провалилась.

Детская площадка находится в низине парка рядом с рекой. Чтобы не скапливалась лишняя влага, здесь и решили установить дренажные колодцы, которые, надо сказать, не справляются со своей задачей. Под ногами все равно лужи. И это — несмотря на то, что игровой комплекс полностью окружен этими люками: они здесь через каждые 5-10 метров.

Люки здесь как ловушки — ничем не огорожены. В высокой траве их практически не заметно. Девочке повезло, что ее увидели. Взрослые внутрь пролезть не могли — слишком узкое отверстие. Чтобы не ждать МЧС, посетители парка сами организовали спасательную операцию: нашли мальчика, который рискнул спуститься под землю и вызволить маленькую пленницу.

Оба ребенка, к счастью, не пострадали, но коммунальщики решили больше не рисковать. На всякий случай в трубах установили дополнительные внутренние крышки.

Текст: "Вести-Москва"

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