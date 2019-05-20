Тхэквондо. Сборная России взяла четыре медали чемпионата мира

В английском Манчестере завершился чемпионат мира по одному из популярных олимпийских единоборств – тхэквондо. Всего на турнире было разыграно 16 комплектов наград и россияне сумели занять призовые места в четырех категориях.

Единственное золото взял в составе нашей сборной Владислав Ларин в категории до 87 кг. Георгий Попов и Татьяна Кудашова стали серебряными призерами, а Алексей Денисенко – бронзу.

В итоге национальная команда России заняла пятое место в общекомандном зачёте. Лидируют в этом списке сборная Южной Кореи (7 медалей из них 4 золотые4-1-2), далее стоят команды Великобритании (4 и 3), Китая (7 и 2) и Таиланда (3 и 2).