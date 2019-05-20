Пьяный полицейский насмерть сбил подростка в Саратове

В Саратове 14-летний подросток погиб под колесами легковушки, за рулем которой находился выпивший полицейский. Признавшего свою вину стража порядка взяли под стражу.

Смертельное ДТП произошло около восьми часов вечера 17 мая на улице Песчано-Уметская. На обнародованных СКР кадрах видно, что подростки шли по обочине дороги, когда на них на высокой скорости наехал Kia Ceed. От удара одного мальчика отбросило почти на 10 метров, от полученных травм он скончался на месте. Водитель не смог быстро остановиться и протаранил припаркованные Toyota Corolla и Hyundai Elantra.

"Я находился на рыбалке на пруду, примерно в шесть или семь часов вечера я употребил пиво, после чего выдвинулся домой. Около дома №28б я решил обогнать ГАЗ, но, перестраиваясь в свой ряд, не справился с управлением, выехал на обочину, где сбил ребенка", — рассказал 40-летний инспектор спецприемника УМВД по Саратову.

Еще одного мальчика его Kia задела по касательной, он отделался незначительными травмами.

Виновника аварии взяли под стражу, в ближайшее время он будет уволен из внутренних органов. Служителю закона грозит от трех до семи лет лишения свободы.