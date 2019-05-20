Мария Захарова о победах российской дипломатии
Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова поблагодарила министра иностранных дел Украины Павла Климкина, демонстративно отказавшегося ехать на заседание Совета Европы за то, что "он сделал за нас грязную работу".
Выступая в студии "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым", дипломат подчеркнула, что его отказ является индикатором колоссального поражения истеричной украинской политики: "То, что было бы неловко сказать нам, сказал господин Климкин, и за это большое ему спасибо. Он всему миру поведал, что идеология Порошенко, навязываемая Совету Европы, провалилась. Потому что вместо нормальной аналитической работы, в том числе вокруг Крыма и по другим вопросам, по которым европейская семья была не согласна с российской позицией, была развязана конфронтация. Возникали бесконечные заявления о необходимости проучить и изолировать нас. В итоге это ни к чему это не привело".
Россия восстановила свои права в ПАСЕ, в частности, теперь никто не может лишать нашу делегацию права голоса. Принятое на заседании Совета Европы заявление о необходимости равноправного участия всех государств-членов организации в ее работе Захарова считает победой российской дипломатии, ставшей возможной благодаря общему консолидированному подходу России в международной политике.
"Здравомыслящая часть Совета Европы изначально была в ужасе от того, какой крен берет ПАСЕ. Потому что они понимали, что без России существование Совета Европы под большим знаком вопроса", — прокомментировала заявление дипломат.
Также Мария Захарова коснулась плодотворной работы МИД с зарубежными журналистами: "Мы активно занимаемся продвижением пресс-туров. С удовольствием приглашаем не только американских, но и других журналистов в Россию, и показываем те регионы и города, о которых они пишут, но не имеют никакого представления. Это действительно смешно, когда они впервые в жизни прибывают в страну, о которой пишут каждый день".
В качестве примера дипломат привела ситуацию с Крымом, подчеркнув, что большинство американских журналистов в глаза не видели крымских татар, о притеснении которых так много говорят. Прежде чем о них писать, не мешало бы познакомиться, и "не с ряжеными, которых им предлагают на ужин в ходе званых приемов, а с настоящими".
Захарова не оставила без внимания прошедшую на минувшей неделе встречу в Сочи Майка Помпео с Владимиром Путиным и переговоры с Сергеем Лавровым. "Я бы эту встречу охарактеризовала так: есть понимание, есть конкретный процесс налаживания контактов и связи. Чудесные милые люди, которые умеют разговаривать, которые владеют материалом. Это не сближение или потепление, а установка контактов. То, что нам кажется противоречиями в американской политике, для них противоречиями не является. Это часть их подхода: сначала сказать жестко, чтобы потом себе отвоевать часть переговорной позиции", — сказала она.
Дипломат сообщила, что во время переговоров Помпео и Лаврова на повестке были все вопросы: и двусторонних отношений, и международные. Для того чтобы продемонстрировать готовность к диалогу, дипломат предложила своим коллегам из США начать с самого простого, что можно реализовать буквально в течение недели, – это вопрос о визах: "Оказывается, обычные американские граждане не имеют понятия о том, что россияне перед получением визы ждут целых 300 дней одного только собеседования в консульстве. Это прописано в соглашениях, и мы их соблюдаем". Вместе с тем, данный вопрос при желании легко решаем, считает она.
Сегодняшний успех российской дипломатии, по ее мнению, — не сиюминутный результат. "Это подтверждение того, в чем многие сомневались еще пару лет назад, называя российской пропагандой. Именно сейчас мы получаем результаты тех планомерных действий, которые были ранее предприняты", — заключила Захарова.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
- Как крадут деньги в терминалах Сбербанка
- Российская ПВО отразила атаку боевиков на Хмеймим
- Компания Маска будет судиться с Белым домом
- Швеция хочет арестовать Ассанжа
Самое читаемое
-
Маленькая дочь мешала личному счастью "мамы в маске"
- "Агрессивная Россия разместилась у баз НАТО": британцы высмеяли своих военных
- Раскрыты страшные подробности падения 2-летней девочки в колодец, заполненный водой
- "Ауди" разорвало пополам от удара об столб. Видео
- Потерявшийся в Новой Москве ребенок найден живым и здоровым
Телеканал "Россия"
-
Вышел первый трейлер многосерийной драмы "Зулейха открывает глаза"
- Тайна смерти и завещания Алексея Булдакова
- "Екатерина": долгожданное продолжение сериала. Скоро!
- "Последняя неделя". Новый сериал в 21.00
Евровидение-2019
-
Результат не понизил, Россию не подвел: Лазарев об итогах "Евровидения"
- Дункан Лоуренс – победитель конкурса "Евровидение-2019"
- Финал. Полная видеозапись трансляции
Вести.Экономика
-
Huawei отключают от Android
- Доход на одного сотрудника: топ-25 компаний США
- МВФ загнал Украину в долговую яму
- Что может остановить победное шествие рубля?
- Технология 5G: как она изменит нашу жизнь?
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Микрогибриды, "зеленая волна" и минус 1,4: Audi обновила семейство A4
- В России назвали самые продаваемые машины с "механикой"
- Объявлены комплектации первого кроссовера Haval российского производства
- Volkswagen показал салон и кузов нового Golf VIII
- В России назвали цены на вседорожный "каблук" Renault Dokker Stepway
Недвижимость
-
5 стран с самым доступным жильем у моря
- Раздельный сбор мусора будут стимулировать финансово
- Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен
- Туристам предлагают поселиться в гигантской картофелине
- Самым лучшим небоскребом будущего стал мусорный полигон
- Женщина приютила 60 кошек, теперь ее хотят выселить
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: если вы не достигли успеха в молодости, ждите его после 50 лет
- Голодание против рака: мифы и факты
- Кругом обман: почему паста с углем не отбеливает зубы (и даже вредит им)
- Изжога от кофе: как сделать напиток более мягким?
- Осторожно, газы: неочевидная проблема диет с высоким содержанием белка
Вести в 20.00
-
Фантастические рассказы: Путин об оружии
- Минус Климкин: кто следующий
- Почему ребенка бросили в поликлинике
Вести-Москва
-
Коммунальщики проверяют люки в Марьине
- Большое кольцо метро: достроена "Авиамоторная"
- Для реставрации "Ивана Грозного" в Третьяковке собрали уникальный стол-трансформер
- Водители требуют строже наказывать обочечников
- Сергей Собянин рассказал о новой жизни Капотни
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Ультраобработанные продукты способствуют перееданию и набору веса
- Искусственный интеллект идёт на войну
- Рукопись Войнича раскрывает новые тайны
- Новый материал позволяет эффективно добывать уран прямо из морской воды
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом