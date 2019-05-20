Эрик Бикфалви не сыграет за "Урал" в финале Кубка России

Румынский полузащитник клуба-финалиста Кубка России "Урала" Эрик Бикфалви не сыграет в решающем матче за трофей против московского "Локомотива". Румын был удален в матче 1/2 финала против тульского "Арсенала". КДК РФС не стал отменять наказание.

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц сообщил журналистам, что его ведомстве не имело права отменять красную карточку. "При этом мы не стали применять санкции к Бикфалви и ограничиться автоматической дисквалификацией на один матч, — цитирует главу КДК "Спорт-экспресс". – Соответственно, он пропустит финал Кубка России".

Напомним, что Бикфалви был удален в матче против "Арсенала" за то, что специально наступил на ногу Зелимхану Бакаеву. При этом арбитр встречи Сергей Карасев воспользовался услугами видеоповтора (VAR). Президент "Урала" Григорий Иванов после игры заявил, что клуб подаст апелляцию на красную карточку.

Григорьянц подтвердил, что письмо от "Урала" по отмене красной карточки поступило: "КДК обратился в экспертно-судейскую комиссию. Она дала свое заключение: "На 34-й минуте судья имел все основания дать красную карточку за серьезное нарушение правил". При этом действия не являлись агрессивным поведением".