Агнесса Осипова: за франчайзингом – будущее

28-29 мая в Москве пройдет Московский международный Форум по франчайзингу и выставка Moscow Franchise Expo 2019. О том, что это такое и почему мероприятию уделяют большое внимание, мы попросили рассказать президента Российской ассоциации франчайзинга (РАФ) Агнессу Осипову.

- Агнесса Арнольдовна, почему франчайзинг стал одной из самых знаковых тем московской недели предпринимательства?

Все дело в уникальность франчайзинга — он позволяет использовать уже разработанную модель успешного бизнеса для диверсификации существующего или открытия нового практически в любых отраслях и на любых территориях.

Рост популярности франчайзинга обусловлен, прежде всего, небольшими затратами и низкими рисками банкротства. Согласно статистике в России, в течение первых трех лет закрываются 90% компаний, работающих самостоятельно и только 20% франчайзинговых предприятий.

- Среди партнеров Moscow Franchise Expo 2019 фигурирует правительство Москвы, почему оно заинтересовано в проведении Форума?

Средний и малый бизнес — основа любого города, особенно Москвы, где для увеличения числа рабочих мест создаются максимально комфортные условия.

По мнению экспертов, франчайзинг признан одной из наиболее популярных и эффективных моделей привлечения частных инвестиций в инфраструктуру города. Сегодня рынок столицы составляет более трети российского рынка франчайзинга.

Наряду с правительством Москвы Форум поддерживают Совет Федераций Федерального собрания РФ, Минэкономразвития и Минрпромторг РФ, Торгово-промышленная палата РФ, Корпорация малого и среднего предпринимательства и многие другие организации, что еще раз подчеркивает актуальность франчайзинговой модели в развитии малого и среднего предпринимательства и российской экономики в целом.

- Что ожидает посетителей Форума, чем он будет интересен?

Помимо интересных докладов, будет проведено множество мастер-классов и круглых столов, чьи повестки затронут весь спектр тем франчайзинга – от того, как начать собственное дело, до развития уже имеющегося бизнеса. Спикерами выступят состоявшиеся и известные предприниматели, зачастую основатели франшизного бизнеса, которые поделятся своим опытом, историей успеха и помогут добиться его начинающим предпринимателям, а также представители органов государственной власти Российской Федерации и общественных организаций, которые расскажут о мерах по поддержке франчайзинга.

В рамках выставки будут представлены стенды с ведущими франчайзинговыми брендами. У посетителей будет возможность получить консультацию об особенностях ведения и развития бизнеса по франшизе, а также непосредственно приобрести ее.

Форум соберет на своей площадке более шести тысяч участников для обсуждения последних трендов во франчайзинге, обучения, заключения контрактов, демонстрации новых информационных и консультационных услуг для предпринимателей.

- Как будет развиваться в дальнейшем, по Вашему мнению, франчайзинг в России и в каких областях?

Я уверена – за франчайзингом будущее среднего и малого бизнеса. Российский франчайзинг демонстрирует уверенный рост, за прошедший год рынок вырос на рекордные 19%, в десятке крупных городов традиционно лидируют Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск и Самара, активизировалось развитие франчайзинга и в малых городах. Динамично растет спрос. Так, в январе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество запросов на франшизу увеличилось в 3 раза.

В настоящее время российский рынок франчайзинга насчитывает 60 000 успешных объектов и 550 000 рабочих мест. Согласно прогнозам аналитической службы РАФ, в перспективе ближайших пяти лет в 2 раза возрастет число франчайзинговых объектов.

Наряду с ростом успешных предприятий в традиционных для франчайзинга — ритейле, общественном питании, медицине, образовании, индустрии красоты, здоровья и спорта, сфере обслуживания и гостеприимства — отмечается освоение новых отраслей – ЖКХ, строительство, производство, сельское хозяйство.

- Какие задачи решает в первую очередь Российская ассоциация франчайзинга (РАФ)?

В своей деятельности РАФ уделяет особое внимание популяризации и продвижению франчайзинга – выпускает ежегодный каталог франшиз, проводит обучение региональных предпринимателей, организует в городах России профильные форумы и выставки, где лидеры франчайзингового рынка демонстрируют свои концепции и находят новых партнеров.

РАФ работает в постоянном взаимодействии с органами государственной власти и общественными организациями. Так, Ассоциация внесла предложения в проект Решения Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ при Совете Федерации РФ по итогам заседания на тему "Социальный франчайзинг".

В сотрудничестве с департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы РАФ разрабатывает предложения по развитию франчайзинга на территории города.

Федеральная корпорация развития МСП совместно с РАФ разработала каталог франшиз в проекте бизнес-навигатора — государственного информационного портала, обеспечивающего действующим и потенциальным предпринимателям доступ к системе бизнес-планирования, информационно-справочным материалам и результатам маркетинговых исследований потребительских предпочтений в различных регионах страны. Навигатор помогает составить бизнес-план, выбрать франшизу, арендовать помещение, узнать о мерах государственной поддержки, доступных в каждом отдельном городе.

- Перечислите пожалуйста самые известные в России франчайзинговые бренды.

В России работают крупные международные франчайзинговые сети, такие как KFC, Burger King, Subway, Costa Coffee, Baskin Robbins, Coffeeshop Company, Hilton, Marriott и другие.

Отечественные франшизы – "Додо пицца", Top Gun, "Пятерочка", рестораны Il Patio, лаборатории "Инвитро", "Гемотест"; в детском сегменте — детские сады и центры развития Sun School и "Бэби-клуб"; футбольные школы для мальчиков "Чемпионика" и "Юниор", возглавившие рейтинг Forbes-2018 в категории самых выгодных в России франшиз с инвестициями до 1 миллиона рублей.