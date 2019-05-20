Международный Дягилевский фестиваль открывается в Перми

В Перми открывается одно из самых ярких музыкальных событий весны - Международный Дягилевский фестиваль. На восьми площадках города, среди которых Пермский театр оперы и балета, Центральный органный зал и Пермский академический театр будут проходить спектакли, выставки различные концерты, а так же ретроспективы художественных фильмов.

Откроет музыкальный форум, сообщает ГТРК "Пермь", выступление в ДК культуры имени Солдатова фестивальный оркестр под управлением Теодора Курентзиса. Будет исполнена Девятая симфония Густава Малера. А поздним вечером в Доме Дягилева пройдет традиционный концерт-медитация. Музыканты будут играть почти в полной темноте.

На бывшем заводе имени Шпагина стартуют общественные события в рамках фестиваля. Мероприятия спланированы и для детей, и для взрослых. Так, например здесь пройдет занимательная экскурсия по объектам завода.