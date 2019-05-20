Семак о поражении от "Ростова": не получилась игра ни в атаке, ни в обороне

В матче 29-го тура российской премьер-лиги "Зенит", в статусе чемпиона страны, на выезде проиграл "Ростову" с минимальным счетом 0:1. Главный тренер петербуржцев Сергей Семак поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Что касается первого тайма, то игра прошла практически без моментов. Что касается второго, то и помимо пенальти у "Ростова" были шансы для того, чтобы забить, – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита". – Команда, которая заслуживала больше, в итоге победила. У нас, к сожалению, не получилась игра ни в атаке, ни в обороне.

Семак заявил, что не может быть удовлетворен ни игрой, ни результатом, но при этом с пониманием относится к причинам, которые привели к поражению: "будем работать и готовиться к следующему матчу".

Напомним, "Зенит" досрочно стал чемпионом страны. В заключительном туре чемпионата России "сине-бело-голубые" 26 мая на своем поле в Санкт-Петербурге сыграют с красноярским "Енисеем".