Юрий Беляев сделал позорное признание, рассказав о первой встрече с Татьяной Абрамовой

В "Судьбе человека" Юрий Беляев признается, что пошел в актеры, чтобы стать известным. "Это позорно, но это так", — говорит артист и добавляет, что актерство – "это бацилла которая не лечится".

Впрочем, в профессию он попал далеко не сразу: из балетной студии в детстве его со скандалом забрала мама, затем были занятия легкой атлетикой, травма, и театральная студия в подмосковном Ступине, которая спасла второгодника-хулигана от криминальной дорожки.

Однако поступить в театральный вуз долго не удавалось. За эти годы была и служба в армии, и работа дворником в центре Москвы.

Но упорное желание стать известным актером не отпускало, и только в 28 Беляев смог поступить в Высшее театральное училище имени Щукина.

Впрочем, и семейное счастье пришло к нему только с четвертой попытки, несмотря на то, что еще в юности он дал себе зарок: его жена не будет актрисой.

Актрисами первые три жены не были, однако браки по разным причинам все равно распадались, хотя во втором Юрия родились дочь и сын, а в третьем – сын, с которым у актера сложились самые теплые и доверительные отношения.

Когда Беляев познакомился на "Киношоке" со звездой сериала "Всегда говори "всегда" Татьяной Абрамовой, ему было уже 66. Однако разница в возрасте не стала препятствием их роману, который перерос в прочные отношения. И именно она – актриса – оказалась той женщиной, которую он ждал всю жизнь.

Правда ли, что при первой встрече Беляев не признал в Татьяне известную актрису? Почему она называет Юрия "неандертальцем"? Как белые колготки повлияли на решение мамы Беляева забрать сына из балетной студии? Как воспринимал многочисленные отказы при поступлении в театральные вузы? Что вспоминает о годах, когда актер работал в легендарной "Таганке", и почему считает себя плохим отцом?

В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" актер Юрий Беляев.