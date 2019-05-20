Первые корабли с "Калибрами" прибудут на Тихоокеанский флот уже в 2019 году

Сразу два боевых корабля и одна подводная лодка, вооруженные ракетным комплексом "Калибр", пополнят Тихоокеанский флот России в 2019 году. Речь идет, например, о корвете проекта 20385 "Гремящий". Он уже проходит заводские испытания, заявил газете "Красная звезда" командующий ТОФ Сергей Авакянц.

Военачальник уточнил, что всего в 2019 году флоту передадут около 10 кораблей. Среди них, кстати, будет и сторожевик проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". На эту модификацию, в отличии от родственного "Гремящего", ставят не "Калибр", а противокорабельный комплекс "Уран" с ракетами Х-35. Такое же вооружение получил и МРК "Смерч", который прошел модернизацию и вернется на Тихоокеанский флот в 2019 году.

Кстати, малые ракетные корабли ТОФ также должны уйти "на пенсию". Как ранее заявил Авакянц, им на смену придут новейшие МРК проекта "Каракурт". На судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре построят 4 таких корабля. Часть из них вооружат "Калибрами", часть – противокорабельными ракетами "Оникс".

Универсальный ракетный комплекс "Калибр" предназначен для уничтожения любых целей на земле и на море. Точные его характеристики не известны. Сообщается только, что он способен уничтожить наземную цель на расстоянии до полутора тысяч километров, а корабль в радиусе до 275 километров.