Адвокаты Кокорина и Мамаева обжаловали приговор

Суд приговорил нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева к реальным срокам за участие в двух драках в центре Москвы. Адвокаты футболистов сообщили, что в понедельник, 20 мая прокуратура обжаловала приговор.

"Прокуратура внесла апелляционное представление, оно у меня на руках, – сообщил представитель Мамаева Игорь Бушманов, слова которого приводит "Чемпионат.com". Прокуратура обжаловала приговор в части квалификации действий подсудимых, они просят квалифицировать действия, как было на стадии следствия – предварительный сговор".

Рассмотрение жалобы Мосгорсудом может занять около полутора месяцев. Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам исправительной колонии общего режима, а Павла Мамаева и Александра Протасовицкого – к 1 году 5 месяцам исправительной колонии общего режима.