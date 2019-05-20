Украинский политик о бесславном конце команды Порошенко

Президентство Зеленского для команды Порошенко – это "бесславный конец бесславных ублюдков", заявил в эфире программы "60 минут" украинский политик Михаил Добкин.

"Я смотрел на лица Луценко, Гройсмана и прочих во время инаугурации Владимира Зеленского и видел, как они пытаются сконструировать свое политическое будущее с новым президентом. Ведь они боятся потерять власть даже больше, чем жизнь. Им все равно с кем быть рядом, лишь бы остаться во власти".

Но эти люди должны ответить за свои преступления. "Расстреливать, конечно, не надо, хотя за эти пять лет многие украинцы думали именно так", — сказал Добкин, отметив, что победа Зеленского – это результат ненависти народа к Порошенко.



Что касается указа Зеленского о роспуске Верховной рады, Добкин сказал, что "эта позорная Рада заслужила того, чтобы быть позорно разогнанной".

20 мая состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Он принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства. Новый президент Украины заявил, что досрочно распускает Верховную раду.

Очередные выборы в Раду планировались в октябре этого года. Теперь у депутатов осталось два месяца работы в нынешнем составе.

Новый лидер страны призвал парламентариев отменить депутатскую неприкосновенность и принять закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение.