Жительница Кракова родила шестерню

В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.

Маме малышей сделали кесарево сечение на двадцать девятой неделе беременности. У женщины родились четыре девочки и два мальчика. Самый маленький младенец весит 800 граммов, самый крупный — 1200. Все новорожденные помещены в инкубаторы для недоношенных.

Руководитель отделения неонатологии Университетской клиники в Кракове профессор Рышард Латербах поделился с Польским агентством печати, что изначально врачи планировали принять пятерых малышей. По его словам, новорожденные нуждаются в поддержке дыхательной системы, соответствующего запуска пищеварительной системы, низкой концентрации кислорода для неинвазивного дыхания.

Одному из малышей пришлось делать интубацию, но врачи Университетской клиники надеются, что это не продлится долго. Ожидается, что новорожденного смогут освободить от респиратора в течение двух-трех недель.

Рышард Латербах отметил, что мать шестерняшек чувствует себя хорошо и счастлива.

Роды подобного плана — редкое явление не только для Польши, но и для всего мира. Как гласит статистика, такая беременность приходится на один случай из 4,7 миллиарда. По словам врачей, в таком случае довести рождение детей до счастливого завершения крайне сложно.