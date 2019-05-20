Иван Барбашев: Тарасенко забил самый важный гол в игре с "Сан-Хосе"

В пятом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ "Сент-Луис" на выезде обыграл "Сан-Хосе" со счетом 5:0. Форвард "блюзменов" Иван Барбашев поделился впечатлениями от противостояния с "акулами".

"Команда играла великолепно. Я думаю, что "акулы" захватили инициативу на первых минутах встречи, – приводит слова Барбашева пресс-служба НХЛ. – Затем "Сент-Луис" забросил две шайбы и направил игру в свое русло. Мы здорово действовали в течение всех трех периодов"

Весомый вклад в победу "Сент-Луиса" вне нападающий Владимир Тарасенко, который набрал три очка (1+2): "я уже Вове сказал, что это, наверное, был самый важный гол в игре. Тарасенко реализовал буллит и сделал счет 3:0, все стало гораздо проще. Команда билась с первой и до последней минуты, очень хорошо играли", – подытожил Барбашев.